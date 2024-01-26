Три трансфера в сутки – середняк Серии А устроил "шоппинг" с помощью чемпиона
26 января 22:37 - Читати українською
Монца в считанные часы серьезно расширила свой состав.
"Бьянкоросси" порадовали фанатов сразу тремя трансферами в течение 25-26 января.
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Монце активно помогал Наполи, отдавший двух игроков в аренду. Чемпионы Италии отпустили нападающих Матию Поповича и Алессио Дзербина. Последний недавно отличился дублем в полуфинале Суперкубка Италии против Фиорентины. Это были единственные голы 24-летнего Дзербина в футболке Наполи.
Полноценный трансфер Монцы – нападающий Милан Джурич, за которого заплатили Вероне 2 млн евро.
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