"Бьянкоросси" порадовали фанатов сразу тремя трансферами в течение 25-26 января.

Дешевая альтернатива Судакову – Наполи объявил о трансфере игрока сборной Бельгии

Монце активно помогал Наполи, отдавший двух игроков в аренду. Чемпионы Италии отпустили нападающих Матию Поповича и Алессио Дзербина. Последний недавно отличился дублем в полуфинале Суперкубка Италии против Фиорентины. Это были единственные голы 24-летнего Дзербина в футболке Наполи.

Полноценный трансфер Монцы – нападающий Милан Джурич, за которого заплатили Вероне 2 млн евро.

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