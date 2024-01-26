Наполи закрыл одну из проблемных позиций команды, пригласив 28-летнего бельгийца. Леандер Дендонкер перешел на правах аренды до конца сезона, сообщает пресс-служба партенопейцев. Соглашение предусматривает опцию выкупа за 9 миллионов евро.

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Дендонкер можно считать альтернативой Георгию Судакову, которого также пытался купить Наполи. Однако Шахтер отклонил предложение чемпионов Италии почти в 40 миллионов евро. Следует отметить, что подписание бельгийца не означает, что партенопейцы не вернутся к кандидатуре украинца летом. Эти игроки не являются "близнецами" по своему функционалу.

Напомним, Дендонкер провел в Астон Вилле полтора года, но не смог стать важным исполнителем для Унаи Эмери. В нынешнем сезоне за 8 матчей АПЛ суммарно сыграл всего 114 минут, за которые успел забить один гол.