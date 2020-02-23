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Три матча Серии А перенесли из коронавируса – Аталанта Малиновского также не сыграет

08:57 56 Читати українською
Три матча Серии А перенесли из коронавируса – Аталанта Малиновского также не сыграет
Страшная болезнь парализует мир / Фото из открытых источников

Смертельная болезнь уже перекинулся на Апеннины.

 

Три из шести матчей, которые должны были состояться сегодня, 23 февраля, в Серии А, были перенесены на неопределенный срок из-за угрозы коронавируса. Об этом на своей пресс-конференции сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

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"Министр спорта Винченцо Спадафора намерен приостановить все спортивные мероприятия, запланированные на воскресенье в регионах Венето и Ломбардия", – цитирует Конте Football Italia.

Напомним, в этих регионах должны были пройти матчи: Интер – Сампдория, Верона – Кальяри и Аталанта – Сассуоло. Когда состоятся вышеупомянутые поединки пока неизвестно.

К слову, на днях в Италии было перенесено более 40 матчей любительских коллективов – первым человеком, которому поставили шокирующий диагноз, стал 38-летний футболист-любитель (фамилия и имя не называются), выступавший за команду Кодоньйо из города Лоди (Ломбардия) . В регионах Ломбардия и Венето уже обнаружены 29 случаев тяжелого заражения.

Сейчас в Италии коронавирус диагностировали у 79 человек – от смертельной болезни уже умерло два человека.

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