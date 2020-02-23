Коронавирус вызвал переполох в Италии – распространение болезни началось с футболиста-любителя

Коронавирус, который стал кошмаром всего мира, постепенно "захватывает" новые территории.

Смертельная болезнь уже добралась и до Италии, информирует Rai.

Шахтер готов помочь украинцам, пострадавшим от коронавируса

Признаки коронавируса были обнаружены в городе Лоди (Ломбардия). Первым человеком, которому поставили шокирующий диагноз, стал 38-летний футболист-любитель (фамилия и имя не называются), он выступал за местную команду Кодоньо. Сейчас игрок находится в больнице, его состояние оценивают как стабильно тяжелое. При этом, у нескольких других лиц из его окружения также найдены признаки болезни. В регионах Ломбардия и Венето уже обнаружены 29 случаев тяжелого заражения, два человека умерли.

Угроза большего распространения коронавируса заставила руководство любительских лиг Италии отменить 40 матчей.

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