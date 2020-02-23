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Три матчі Серії А перенесли через коронавірус – Аталанта Маліновського також не зіграє

08:57 667 Читать на русском
Три матчі Серії А перенесли через коронавірус – Аталанта Маліновського також не зіграє
Страшна хвороба паралізує світ / Фото з відкритих джерел

Смертельна недуга вже перекинулась на Апенніни.

 

Три з шести матчів, які мали відбутись сьогодні, 23 лютого, у Серії А, було перенесено на невизначений термін через загрозу коронавірусу. Про це на своїй прес-конференції повідомив прем'єр-міністр Італії Джузеппе Конте.

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"Міністр спорту Вінченцо Спадафора має намір призупинити всі спортивні заходи, заплановані на неділю в регіонах Венето і Ломбардія", – цитує Конте Football Italia.

Нагадаємо, у цих регіонах мали пройти матчі: Інтер – Сампдорія, Верона – Кальярі та Аталанта – Сассуоло. Коли відбудуться вищезгадані поєдинки наразі невідомо.

До слова, днями в Італії було перенесено більше 40 матчів аматорських колективів – першим чоловіком, якому поставили шокуючий діагноз, став 38-річний футболіст-аматор (прізвище та ім'я не називаються), що виступав за команду Кодоньйо з міста Лоді (Ломбардія). У регіонах Ломбардія та Венето вже виявлені 29 випадків важкого зараження.

Наразі в Італії коронавірус діагностували у 79 осіб – від смертельної недуги вже померло двоє людей.

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Теги
Італія Кальярі Кальярі Верона Верона Сампдорія Сампдорія Інтер Інтер Сассуоло Сассуоло Аталанта - Сассуоло Аталанта Аталанта
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