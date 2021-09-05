Неймар суммарно обошелся владельцам ПСЖ в 489 млн евро, сообщает Marca.

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В 2017-м парижане совершили рекордный трансфер, подписав бразильца из Барселоны за 222 млн. За каждый из 5-ти сезонов Неймар получит около 43 млн, а если останется еще на 6-й год, то его зарплата составит более 50 млн евро.

Нынешний контракт 29-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до лета 2023-го.

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