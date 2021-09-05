Неймар обошелся ПСЖ в полмиллиарда евро – шокирующие цифры самого дорогого трансфера в мире
18:35 - Читати українською
В Париже не жалеют денег на бразильского форварда Неймара.
Неймар суммарно обошелся владельцам ПСЖ в 489 млн евро, сообщает Marca.
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В 2017-м парижане совершили рекордный трансфер, подписав бразильца из Барселоны за 222 млн. За каждый из 5-ти сезонов Неймар получит около 43 млн, а если останется еще на 6-й год, то его зарплата составит более 50 млн евро.
Нынешний контракт 29-летнего бразильца с парижским клубом рассчитан до лета 2023-го.
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