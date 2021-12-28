"Я не сторонник этой системы, как и Луческу. Полностью его здесь поддерживаю. Мы уже опытные тренеры, многое видели, пережили. Молодые считают, что у них все впереди, а мы в силу возраста ничего не понимаем. Скажу так – он еще не знает, как я уже забыл. Считаю, что эта технология не должна влезать в реальную, самобытную игру. Споры все равно будут, но вот у клубов расходы увеличиваются.

Кварцяный выделил лучшего украинского футболиста года

Мы видим, как судья не хочет этот же VAR пересмотреть. Но в футболе интенсивность нарушений бывает очень велика, когда в минуту может быть и десяток спорных моментов. Так это что, каждый раз бегать и смотреть?

Арбитр должен спонтанно, быстро решать. За что ему деньги платят? За что платят боковому, инспектору, делегату? Надо успевать. Хочешь – вертолет себе купи, хочешь – в Карлсона превратись. А они обленились, ходят себе, как тушканчики. Пока он посмотрит тот VAR, пока воды попьет", – сказал Кварцяный в интервью Footboom.

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