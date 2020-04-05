Три игрока Фиорентины вылечились от коронавируса

Фиорентина объявила, что Херман Песселья, Патрик Кутроне и Душан Влахович успешно преодолели COVID-19.

Все трое представители Фиорентины, которым ранее диагностировали опасное заболевание, сдали отрицательный тест. Таким образом, Патрик Кутроне, Душан Влахович и Херман Песселья завершили лечение, информирует официальный сайт "фиалок".

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Клуб в своем официальном заявлении поблагодарил враей и всеъ, кто продолжает бороться с коронавирусом как на территории Италии, так и во всем мире.

Напомним, Серия А первой среди топ-чемпионатов приняла решение об остановке чемпионата. Фиорентина на момент приостановления соревнований занимала 13 место в турнирной таблице.

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