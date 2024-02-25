Арсенал открыл счет благодаря привычно классным стандартам. Магальяес замкнул угловой Райса, Кариус парировал, но Ливраменто и Ботман не смогли разобраться с выносом – автогол Свена. Очень быстро Арсенал удвоил преимущество эффектной трехходовкой Жоржиньо-Мартинелли-Хаверц.

Арсенал без Зинченко разгромил Ньюкасл, забив 4 гола Кариусу – "канониры" остаются на хвосте у Ливерпуля и Сити

После отдыха избиение продолжилось. Сака бильярдно пробил в дальний угол, а Кивьор воспользовался еще одной подачей Райса. Это дебютный гол в сезоне для поляка, который забрал место левого защитника после травмы Зинченко. Уиллок украл у родного Арсенала "клиншит", но вряд ли это сильно расстроило Артету – победа 4:1.