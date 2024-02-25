Арсенал відкрив рахунок завдяки звично класним стандартам. Магальяес замкнув кутовий Райса, Каріус парирував, але Лівраменто і Ботман не змогли розібратися з виносом – автогол Свена. Дуже швидко Арсенал подвоїв перевагу ефектною триходівкою Жоржінью-Мартінеллі-Хаверц.

Арсенал без Зінченка розгромив Ньюкасл, забивши 4 голи Каріусу – "каноніри" залишаються на хвості у Ліверпуля та Сіті

Після відпочинку побиття продовжилось. Сака більярдно пробив у дальній кут, а Ківйор скористався ще однією подачею Райса. Це дебютний гол в сезоні для поляка, який забрав місце лівого захисника після травми Зінченка. Віллок вкрав у рідного Арсенала "кліншит", але навряд це сильно засмутило Артету – перемога 4:1.