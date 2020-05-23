"Третье место мы отсудим, но откажемся от Премьер-лиги": Поворознюк придумал благородный план

Президент Ингульца Александр Поворознюк готов пойти на большие жертвы ради сохранения репутации клуба.

"Третье место мы отсудим. А когда отсудим, а Федерация примет решение, что три команды поднимаются, то выступать в Премьер-лиге откажемся. Потому что это будет нечестно по отношению к Оболони, Металлисту 1925 и остальным командам. Поэтому я откажусь с гордой совестью и большой честью.

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Мы не пойдем в УПЛ с помощью бюрократии. Хотим только играть. Мне хочется повыситься в классе честным, спортивным принципом. Потому что у нас есть репутация. Футбольный клуб Ингулец гудит на всю Украину как действительно народный. Мне будет стыдно, когда кто-то скажет: "Какой ты народный, если тебя в Премьер-лигу занесли на носилках?" Я этого делать не буду. Лучше еще год поиграю в Первой лиге, но зайду в УПЛ честно", – заявил Поворознюк в интервью Главком.

Напомним, перед остановкой сезона Ингулец занимал четвертое место Первой лиги, уступая Минаю только по дополнительным показателям.

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