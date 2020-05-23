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"Третє місце ми відсудимо, але відмовимося від Прем'єр-ліги": Поворознюк вигадав благородний план

00:00 391 Читать на русском
"Третє місце ми відсудимо, але відмовимося від Прем'єр-ліги": Поворознюк вигадав благородний план
Олександр Поворознюк / Фото з відкритих джерел

Президент Інгульця Олександр Поворознюк готовий піти на великі жертви заради збереження репутації клубу.

"Третє місце ми відсудимо. А коли відсудимо, а Федерація прийме рішення, що три команди підіймаються, то ми виступати у Прем’єр-лізі відмовимося. Бо це буде нечесно відносно Оболоні, Металіста 1925 і решти команд. Тому я відмовлюся з гордою совістю і великою честю.

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Ми не підемо в УПЛ за допомоги бюрократії. Хочемо тільки грати. Мені хочеться підвищитися у класі чесним, спортивним принципом. Бо в нас є репутація. Футбольний клуб Інгулець гуде на всю Україну як дійсно народний. Мені буде соромно, коли хтось скаже: "Який ти народний, якщо тебе у Прем’єр-лігу занесли на ношах?" Я цього робити не буду. Краще ще рік пограю в Першій лізі, але зайду в УПЛ чесно", – заявив Поворознюк в інтерв'ю Главком.

Нагадаємо, перед зупинкою сезону Інгулець посідав четверте місце Першої ліги, поступаючись Минаю лише за додатковими показниками.

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Перша ліга УАФ Інгулець Інгулець Олександр Поворознюк
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