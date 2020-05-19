Ингулец обвинил ПФЛ в манипуляциях – клуб настаивает на изменениях в турнирной таблице

Ингулец продолжает терроризировать ПФЛ и требует объяснений от организации относительно своего турнирного положения.

"На днях сразу на ряде спортивных интернет-ресурсов появилась информация о якобы ответе ПФЛ о порядке определения мест в турнирной таблице среди команд, которые в ходе соревнований набрали одинаковое количество очков. В частности, о праве претендовать на третье место, которое дает возможность одной из таких команд претендовать на повышение в классе.

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Однако почему-то, за исключением сообщения в социальных сетях, на официальном сайте ПФЛ такое разъяснение отсутствует.

Не означает ли это, что официальной позиции по этому поводу, которая должна четко выраженное юридическое обоснование, еще не сформирован, а указанные выше информационные "вбросы" – это лишь попытка манипулирования общественным мнением и изучения реакции разных сторон на один из возможных вариантов произвольной трактовки регламента?", – говорится в официальном заявлении клуба.

В турнирной таблице ПФЛ Минай занимает третье место, Ингулец – четвертое. Напомним, по регламенту ПФЛ при равном количестве очков в таблице учитываются личные встречи, а затем разница забитых и пропущенных мячей. Минай и Ингулец провели только одну встречу, где поделили очки (1:1), но у команды из Петрового лучшая разница мячей.

Недавно на странице ПФЛ в facebook объяснили, что подсчет разницы забитых голов происходит не между всеми участниками соревнований, а только между 4-мя командами, которые имеют равное количество очков.

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