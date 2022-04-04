Донецький клуб, як і велика частина українців, теж постраждав від навали російських орків на нашу державу.

Під час боїв поблизу столиці України обстрілів зазнав тренувальний комплекс "гірників", що розташований за 20 кілометрів від Києва, повідомляє прес-служба клубу.

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Один зі снарядів прилетів просто на тренувальне поле, залишивши невелику вирву, а ще один – у приміщення, де зберігалось екіпірування. Напередодні вибухотехніки ДСНС розмінували дороги, які вели до комплексу Святошин, що дозволило зайти на його територію.

Один зі снарядів поцілив у тренувальне поле, ще один – у приміщення з екіпіровкою.



Вибухотехніки ДСНС учора розмінували дороги, які ведуть до території комплексу «Святошин». Доступ до інфраструктури відновлено.#StopRussianAggression #Україна #Ukraine #StandWithUkraine pic.twitter.com/XklGsevOtp — FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) April 4, 2022

Зауважимо, Шахтар займається на цій тренувальній базі з липня 2014 року після того, як провів там невелику реконструкцію. Окрім натурального поля, у розпорядженні команди є фітнес-зал, спа-комплекс із сауною, басейном та масажною кімнатою для відновлювальних процедур.

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