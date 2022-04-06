"Я тренирую женскую команду Динамо Киев и когда-то девочкам сказал, что на игре я позволил себе мат, и пообещал, что больше такого не повторится. Надеюсь, что они меня простят.

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Русских спортсменов и команды дисквалифицируют, убирают из всех международных соревнований. Некоторые говорят, что это неспортивно, неправильно и так далее. А правильно, что они воюют, как когда-то говорили, с братским народом, убивают украинский народ? Еще раз повторю, что нас от нас спасать не надо, идите нах*й.

Поверьте, мы все отстроим, и все у нас будет хорошо, и с футболом. Да, будет время, что его уровень упадет, провалится, но мы это вытерпим.

Мы-то выживем, вытерпим, но как они будут смотреть нам в глаза и просто разговаривать с нами? Россияне в ах*ре от того, что их здесь не встречают с пирожками. Вся страна объединилась", – рассказал Пятенко в эфире Футбол NEWS.

Напомним, ранее специалист работал главным тренером донецкого Металлурга, Оболони, армянского Бананца и белорусской команды Крумкачы. Возглавил женскую команду Динамо в 2021-м.

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