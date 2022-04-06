"Я треную жіночу команду Динамо Київ і колись дівчаткам сказав, що на грі я дозволив собі мат, і пообіцяв, що більше такого не повториться. Сподіваюся, вони мене вибачать.

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Російських спортсменів та команди дискваліфіковують, прибирають з усіх міжнародних змагань. Деякі кажуть, що це неспортивно, неправильно і таке інше. А правильно, що вони воюють, як колись говорили, із братнім народом, вбивають український народ? Ще раз повторю, що нас від нас рятувати не треба, йдіть нах*й.

Повірте, ми все відбудуємо і все в нас буде добре, і з футболом. Так, буде час, що його рівень впаде, провалиться, але ми це витерпимо.

Ми-то виживемо, витерпимо, але як вони будуть дивитися нам в очі і просто розмовляти з нами? Росіяни в ах*рі від того, що їх тут не зустрічають з пиріжками. Вся країна об'єдналася", – розповів Пятенко в ефірі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше фахівець працював головним тренером донецького Металурга, Оболоні, вірменського Бананца і білоруської команди Крумкачи. Очолив жіночу команду Динамо у 2021-му.

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