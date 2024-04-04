Вчера Шахтер уверенно разгромил Черноморец, а сегодня Полесье принимало Ворсклу в рамках второго полуфинала. Для житомирян это уже был исторический поход, ведь раньше они не доходили даже до четвертьфинала Кубка. Зато Ворскла 4 года назад играла в финале, а в 2009-м вообще забрала трофей. Что объединяло команды, то это плохие результаты в чемпионате. Ворскла проиграла 2 последних матча, Полесье – 4 и успело уволить тренера Юрия Калитвинцева.

За первые полчаса вспомнить почти ничего. Соперники боялись рисковать и жестко доводили до конца каждый эпизод. Ворскла взорвалась двойным моментом за несколько секунд. Впрочем, Бойко забрал удар Хрипчука, а попытка Челядина просвистела над перекладиной. Полесье ответило стандартами. 20-летний Павел Исенко неуверенно играл на выходах, подарив хозяевам две возможности. Шабанов не смог замкнуть высокую подачу, а Будковский попал в стойку.

Когда нули до перерыва казались неизбежными, Ворскла забила. Степанюк грудью очень удобно обработал силовой прострел для Мякушко – 0:1.

Полесье завершило тайм без ударов в створ, поэтому Сергей Шищенко решил вмешаться. В перерыве наставник житомирян провел двойную замену в стиле Сергея Реброва, перейдя на игру с двумя нападающими. Назаренко/Луифер вышли вместо Фортюна/Танковского.

Новая схема не стала проблемой для Ворсклы. Гости очень уверенно обороняли свое преимущество и не забывали вылетать в контратаки. Степанюк даже забил, но из откровенного офсайда. На 79-й минуте случилась неприятность – команды ушли с поля из-за воздушной тревоги. Пауза длилась около 40 минут, за которые игроки должны были настроиться на финальный рывок.

Хрипчук явно не справился с этой задачей. На первой же подаче штрафного молодой центрбек Ворсклы потащил Будковского за футболку и "привез" пенальти. Шищенко нервно закрыл глаза, чтобы не смотреть на пенальти подопечного. Зато Исенко сохранял спокойствие. Кипер Ворсклы иронично поаплодировал арбитру, желтую не получил и вытащил удар Будковского в нижнем углу. Павел в очередной раз подтвердил свое реноме мастера пенальти. Когда-то 16-летним юношей он дебютировал в полуфинале Кубка Украины и похоронил Мариуполь тремя сейвами в серии.

Козыряцкий добавил 3 минуты, но Ворскла устояла. Полтавчане третий раз в своей истории сыграют в финале Кубка Украины. 15 мая на ровенском Авангарде соперником "зелено-белых" станет Шахтер. Свою первую победу в 2009-м они одержали именно против "горняков" (1:0 с голом Сачко). Нынешний тренер Сергей Долганский тогда поднял трофей в статусе капитана.

Шахтер вышел в финал Кубка Украины, разгромив Черноморец – Судаков оформил дубль, отдал ассист и забил в стиле Месси