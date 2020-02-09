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Тренер Вероны Юрич поделился секретом победы над Ювентусом

09:35 5 Читати українською
Тренер Вероны Юрич поделился секретом победы над Ювентусом
Иван Юрич / Calciomercato

Главный тренер Вероны Иван Юрич поделился впечатлениями от сенсационной победы над Ювентусом в рамках 23-го тура Серии А (2:1).

76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини
 
Криштиану Роналду 65’
65’ Криштиану Роналду
76’ Фабио Борини
86’ Джампаоло Паццини

"Я доволен и счастлив. Это невероятные ощущения. Я не думал, что мы так хорошо проведем этот сезон. Нам нужен характер – мы не были достаточно активными. Мне понравились только первые 35 минут в матче, после чего мы стали допускать детские ошибки.

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У нас много молодежи, мечтающих играть в Серии А – например, Кумбула, который сегодня ничего не дал сделать Дугласу Косте. Мы рисковали, но все равно решили действовать в своей манере – это принесло успех", – цитирует Юрич DAZN.

Напомним, Верона сенсационно обыграла Ювентус (2:1) несмотря на рекордный гол Роналду.

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