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Тренер Верони Юріч поділився секретом перемоги над Ювентусом

09:35 34 Читать на русском
Тренер Верони Юріч поділився секретом перемоги над Ювентусом
Іван Юріч / Calciomercato

Головний тренер Верони Іван Юріч поділився враженнями від сенсаційної перемоги над Ювентусом в рамках 23-го тура Серії А (2:1).

76’ Фабіо Боріні
86’ Джампаоло Пацціні
 
Кріштіану Роналду 65’
65’ Кріштіану Роналду
76’ Фабіо Боріні
86’ Джампаоло Пацціні

"Я задоволений і щасливий. Це неймовірні відчуття. Я не думав, що ми так добре проведемо цей сезон. Нам потрібен характер – ми не були достатньо активними. Мені сподобалися лише перші 35 хвилин в матчі, після чого ми стали допускати дитячі помилки.

Сенсаційна поразка "старої синьйори" і рекордний гол Роналду у відеоогляді матчу Верона – Ювентус – 2:1

У нас багато молоді, які мріють грати в Серії А – наприклад, Кумбула, який сьогодні нічого не дав зробити Дугласу Кості. Ми ризикували, але все одно вирішили діяти у своїй манері – це принесло успіх", – цитує Юріча DAZN.

Нагадаємо, Верона сенсаційно обіграла Ювентус (2:1) попри рекордний гол Роналду.

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Ювентус Ювентус Верона Верона Італія Іван Юріч Іван Юріч Верона - Ювентус
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