Главный тренер "Львов Теранги" Алью Сиссе и его помощники 6 месяцев не получают зарплату, сообщает RMC Sport.

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Месячный оклад 47-летнего специалиста составляет 30 тысяч евро, но с июня он не дождался от федерации ни копейки. Сиссе за 12 лет в структуре сенегальских сборных уже привык к таким ситуациям, поэтому пока не устраивает "истерик".

Сенегал готовится защищать титул чемпиона КАН. Новый розыгрыш в Кот-д'Ивуаре стартует уже через 3 недели. Подопечные Сиссе в первом туре группового этапа сойдутся с Гамбией (15 января). Напомним, на ЧМ-2022 "Львы Теранги" дошли до 1/8 финала.

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