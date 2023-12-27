Головний тренер "Левів Теранги" Алью Сіссе та його помічники 6 місяців не отримують зарплатню, інформує RMC Sport.

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Місячна зарплатня 47-річного фахівця складає 30 тисяч євро, але з червня він не дочекався від федерації жодної копійки. Сіссе за 12 років у структурі сенегальських збірних вже звик до таких ситуацій, тому поки не влаштовує "істерик".

Сенегал готується захищати титул чемпіона КАН. Новий розіграш у Кот-д'Івуарі стартує вже за 3 тижні. Підопічні Сіссе у першому турі групового етапу зійдуться з Гамбією (15 січня). Нагадаємо, на ЧС-2022 "Леви Теранги" дійшли до 1/8 фіналу.

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