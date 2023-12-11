Осимхен стал первым нигерийцем, которому покорился африканский "Золотой мяч" с 1999 году, когда аналогичную награду получил форвард Нванкво Кану. Об этом информирует The Athletic.

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Чтобы получить такое признание, Осимхену пришлось отпроситься у Наполи и отправиться в Марокко за день до решающего матча Лиги чемпионов с Брагой. Наполи ещё не гарантировал себе выход в плей-офф Лиги чемпионов – ожидается, что неаполитанцы сделают это как раз в матче с португальской командой. Как информирует Tutto Napoli, Виктор вернётся в Неаполь поздно вечером и примет участие в утренней тренировке своей команды.

Напомним, что Осимхен был признан лучшим игроком Серии А 2023 года. Также он выиграл бомбардирскую гонку в прошлом розыгрыше чемпионата Италии, в котором Наполи выиграл Скудетто.

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