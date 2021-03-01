Тренер вратарей "горняков" Антониу Феррейра с юмором подошел к оценке будущего противостояния Шахтера и Ромы в 1/8 финала Лиги Европы.

"Сейчас у меня большой конфликт с Пашей (Паулу Фонсека – прим.). Сейчас это моя семья, я сейчас крот. У Фонсеки в Риме другая семья. Это проблема сейчас.

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Сравнить Каштру и Фонсеку как тренеров? Фонсека на 20 сантиметров выше", – сказал Феррейра в эфире программы "Великий Футбол".

Согласно данным, которые есть в открытом доступе, рост Луиша составляет 168 сантиметров, а Паулу – 188 см. Первое противостояние двух тренеров состоится в Риме уже 11 марта. Ответный матч – ровно через неделю.

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