Тренер голкіперів "гірників" Антоніу Феррейра з гумором підійшов до оцінки майбутнього протистояння Шахтаря та Роми в 1/8 фіналу Ліги Європи.

"Зараз у мене великий конфлікт з Пашею (Паулу Фонсекою – прим.). Зараз це моя сім'я, я зараз кріт. У Фонсеки в Римі інша сім'я. Це проблема зараз.

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Порівняти Каштру і Фонсеку як тренерів? Фонсека на 20 сантиметрів вищий", – сказав Феррейра в ефірі програми "Великий Футбол".

Згідно з даними, які є у відкритому доступі, ріст Луїша становить 168 сантиметрів, а Паулу – 188 см. Перше протистояння двох тренерів відбудеться у Римі вже 11 березня. Матч-відповідь – рівно за тиждень.

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