Рома – Шахтер: Скала уверен в способности итальянцев пройти команду Каштру
Бывший тренер Шахтера Невио Скала верит, что "волкам" по силам бороться сразу на двух фронтах.
"Милан сейчас испытывает определенные проблемы. Они проиграли дерби и, кажется, сбавили обороты. Это молодая команда, и такие моменты происходят. Если Рома Фонсеки победит, а я думаю, что это не невозможно, то они смогут существенно улучшить шансы в борьбе за Лигу чемпионов.
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Перед "волками" открывается прекрасная возможность. Аналогичная ситуация и в Лиге Европы против Шахтера. Роме есть за что бороться", – цитирует Скалу официальный сайт римлян.
Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.
К слову, экс-коучу "оранжево-черных" соперник украинцев не чужд – Скала провел в Роме сезон 1966/67 на правах аренды из Милана.