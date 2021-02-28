Бывший тренер Шахтера Невио Скала верит, что "волкам" по силам бороться сразу на двух фронтах.

"Милан сейчас испытывает определенные проблемы. Они проиграли дерби и, кажется, сбавили обороты. Это молодая команда, и такие моменты происходят. Если Рома Фонсеки победит, а я думаю, что это не невозможно, то они смогут существенно улучшить шансы в борьбе за Лигу чемпионов.

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Перед "волками" открывается прекрасная возможность. Аналогичная ситуация и в Лиге Европы против Шахтера. Роме есть за что бороться", – цитирует Скалу официальный сайт римлян.

Напомним, Шахтер по сумме двух матчей одолел Маккаби Тель-Авив и пробился в 1/8 финала Лиги Европы, где встретится с итальянской Ромой. Первый поединок "горняки" проведут 11 марта на выезде, ответный – через неделю в Киеве.

К слову, экс-коучу "оранжево-черных" соперник украинцев не чужд – Скала провел в Роме сезон 1966/67 на правах аренды из Милана.

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