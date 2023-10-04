Пресс-служба УЕФА выбрала лучшие сейвы вратарей по итогам первого игрового дня второго тура Лиги чемпионов. Украинец Анатолий Трубин стал единственным, чьи действия попали в подборку два раза.

Перфоманс Трубина в видеообзоре матча Интер – Бенфика – 1:0

Также организаторы ЛЧ отметили Свена Ульрайха из Баварии, Яна Зоммера (Интер), Бриса Самба (Ланс) и Кепу Аррисабалу (Реал). Интересно, что Трубин оказался единственным в этом списке, чья команда не одержала победу.

Кстати, украинец уже стал безальтернативным первым номером Бенфики. В первом туре Лиги чемпионов также отыграл полный матч и даже отразил один из пенальти в его ворота. Правда, Трубин сам же его привез.

Трубин провел солидный матч в ЛЧ, стал лучшим и остановил чемпиона мира, но не спас Бенфику от поражения Интера.