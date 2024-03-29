“Прежде всего, говоря о Кристиане Шевченко, я бы заметил, что у этого игрока есть хорошие физические задатки. Он быстрый, взрывной даже порой. Индивидуальное мастерство у него также присутствует. Потенциал у него есть. И это факт. В квалификационном турнире он не так много сыграл, но на это есть ряд объективных причин.

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Следует говорить об адаптации. Без коммуникации в футболе никуда, а он приехал в новый коллектив, где коммуникация с партнерами по команде у него сначала была на минимальном уровне. У нас, преимущественно, ребята на английском языке не очень хорошо разговаривают, а Кристиан – на украинском или русском соответственно.

Кристиан дважды выходил на замены в игре против Северной Македонии и Латвии. Имел бы время и в матче со Швейцарией, но у него была небольшая травма, микроповреждения, поэтому я его и не выпустил. Собственно, он и не готовился полноценно на матч со швейцарцами", – поделился Михайленко в интервью Украинскому футболу.

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