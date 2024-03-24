"Адаптация Кревсуна и Шевченко прошла довольно быстро. У Кревсуна до этого были здесь знакомые, он очень коммуникативный парень.

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Так же и Шевченко. Он очень веселый. Сейчас Кристиан общается на английском с игроками, которые тоже владеют этим языком. Такие в команде есть. Он уже свой. Преимущественно дружит с ребятами, которые играют за рубежом, потому что они общаются на английском. Да, это трудно. Это не стопроцентное общение, потому что он не понимает украинский. Но все равно чувствует себя как дома.

Личный переводчик? Нет, у него нет никакого переводчика. Тренерский штаб разговаривает на английском, поэтому один из тренеров, когда надо что-то объяснить, всегда находится возле него", – рассказал Михайленко в комментарии NV.

Напомним, сборная Украины U-19 на пути к Евро одолела Северную Македонию (2:0) и разбила Латвию (3:0). В решающем матче, который состоится 26 марта в 15:00 по киевскому времени, "сине-желтые" сойдутся со Швейцарией.

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