"Эту победу, безусловно, наша сборная посвящает всем украинским воинам, которые сражаются с российскими оккупантами за нашу свободу. То, что мы ожидали от сборной Норвегии, сбылось. Для нас это была сложная игра и победа.

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Мои подопечные почувствовали на себе нехватку игровой практики. Но очень важно, что наш план сработал на поединок. Ребятам удалось выдержать ритм. Но видели бы вы, какими истощенными были мои подопечные после матча.

Сейчас для нас главное – как можно быстрее восстановиться в поединке против сербов, поскольку у нас есть ограниченный кадровый потенциал. Удод, Хромей и Шостак, которые получили травмы еще до первой игры, восстановиться не смогут", – приводит слова Езерского официальный сайт УАФ.

Добавим, что сборная Украины U-19 обыграла Норвегию в напряженном матче и вместе с Сербией возглавляют группу 6. Следующий матч элит-раунда отбора на чемпионат Европы Украины U-19 сыграет 4 июня против Сербии. Начало игры – в 13:00 по Киеву.

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