– Какие ваши эмоции после выхода в полуфинал чемпионата Европы?

– Сейчас даже тяжело говорить. Хочу поблагодарить ребят, это их победа, их заслуга, их достижение. Я горжусь нашей командой – не только футзалистами, но и всеми, кто проделал эту работу. Мы прошли в полуфинал, будем готовиться и настраиваться.

Конечно, эмоции положительные. Выход в полуфинал – для нас уже большое достижение. Сегодня будем наслаждаться этой победой, а завтра приступим к подготовке, пересмотрим матч наших соперников. Благо, у нас на восстановление будет на один день больше. Этот день нам необходим, поскольку игрокам выпала очень большая нагрузка. Самая главная задача сейчас – насладиться победой и восстановить силы для удачного выступления в полуфинале.

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– Вам удалось остановить Казахстан. В чем секрет?

– Секрета никакого не было. Ребята выполняли свою работу, выкладывались на 200 процентов, удача повернулась к нам лицом, мы забили голы, казахи где-то не реализовали свои моменты, нас выручил Кирилл Цыпун – все это вместе и принесло нам победу.

– Когда вы поверили, что сборная Украины вышла в полуфинал?

– Когда переживаешь за ребят и за результат, даже не задумываешься о таком. Мы вели 3:0, потом счет стал 3:2 – некогда было о чем-то думать. Даже при преимуществе в три гола мы просили ребят, чтобы они не думали, что уже победили. В футзале все может быть, есть много примеров, когда за 10 секунд забивали два гола.

– Насколько трудно подбирать четверки, учитывая, что игроки постоянно вылетают?

– Некоторые коррективы приходится вносить. Слава Богу, что первая четверка сохранилась, как и вторая, с небольшими переменами. Делаем одну-две замены. Пробуем разные сочетания, в частности, в товарищеских матчах, поскольку понимаем, что во время поединка может случиться что угодно. Кто-то получает травму, кто-то не войдет в игру… Конечно, неудобства есть, но это не главное, ведь все игроки рвутся в бой. Я хочу сказать, что горжусь нашей командой, которая принесла победу Украине. Своей самоотдачей она ее заслужила. Мы не собираемся на этом останавливаться.

– Кого бы вы хотели видеть своим соперником в полуфинале (Грузия или Россия)?

– Как показывает история, когда выбираешь себе соперника, и выигрывает именно та команда, которую ты якобы хотел видеть, потом возникает определенная недонастройка и другие моменты. Мы не будем никого выбирать или за кого-то болеть, а просто будем смотреть матч. Всей командой просмотрим эту игру, разберем и будем готовиться к следующему сопернику.

– Вы думаете о финале и титуле?

– Нет-нет, мы еще до турнира, когда ехали в Нидерланды, договаривались, что будем двигаться шаг за шагом. Мы не заглядываем далеко, не делаем громкие заявления, а хотим все делать постепенно. Сейчас думаем только о полуфинале, – цитирует Косенко официальный сайт УАФ.

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