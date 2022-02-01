– Які ваші емоції після виходу до півфіналу чемпіонату Європи?

– Зараз навіть важко говорити. Хочу подякувати хлопцям, це їхня перемога, їхня заслуга, їхнє досягнення. Я пишаюся нашою командою – не лише футзалістами, а й усіма, хто виконав цю роботу. Ми пройшли в півфінал, будемо готуватися та налаштовуватися.

Звичайно, емоції позитивні. Вихід у півфінал – для нас уже велике досягнення. Сьогодні будемо насолоджуватися цією перемогою, а завтра розпочнемо підготовку, переглянемо матч наших суперників. Добре, що в нас на відновлення буде на один день більше. Цей день нам необхідний, оскільки гравцям випало дуже велике навантаження. Найголовніше завдання зараз – насолодитися перемогою та відновити сили задля вдалого виступу в півфіналі.

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– Вам вдалося зупинити Казахстан. У чому секрет?

– Секрету жодного не було. Хлопці виконували свою роботу, викладалися на 200 відсотків, удача повернулася до нас обличчям, ми забили голи, казахи десь не реалізували свої моменти, нас виручив Кирило Ципун — усе це разом і принесло нам перемогу.

– Коли ви повірили, що збірна України вийшла до півфіналу?

– Коли переживаєш за хлопців і за результат, то навіть не замислюєшся про таке. Ми вели 3:0, потім рахунок став 3:2 – не було коли про щось думати. Навіть за переваги в три голи ми просили хлопців, щоб вони не думали, що вже перемогли. У футзалі все може бути, є багато прикладів, коли за 10 секунд забивали два голи.

– Наскільки важко підбирати четвірки, зважаючи на те, що гравці постійно вилітають?

– Певні корективи доводиться вносити. Дякувати Богу, що перша четвірка зберіглася, як і друга, з невеликими змінами. Робимо одну-дві зміни. Пробуємо різні поєднання, зокрема, у товариських матчах, оскільки розуміємо, що під час поєдинку може трапитися будь-що. Хтось зазнає травми, хтось не ввійде у гру… Звичайно, незручності є, але це не головне, адже всі гравці рвуться в бій. Я хочу сказати, що пишаюся нашою командою, яка принесла цю перемогу Україні. Своєю самовіддачею вона її заслужила. Ми не збираємося на цьому зупинятися.

– Кого ви хотіли б бачити своїм суперником у півфіналі (Грузія або Росія)?

– Як показує історія, коли вибираєш собі суперника, і виграє саме та команда, яку ти нібито хотів бачити, потім виникає певне недоналаштування й інші моменти. Ми не будемо нікого вибирати чи за когось уболівати, а просто дивитимемося матч. Усією командою переглянемо цю гру, розберемо й будемо готуватися до наступного суперника.

– Чи ви вже думаєте про фінал та титул?

– Ні-ні, ми ще до турніру, коли лише їхали в Нідерланди, домовлялися, що будемо рухатися крок за кроком. Ми не заглядаємо далеко, не робимо гучних заяв, а хочемо все робити поступово. Зараз думаємо лише про півфінал, – цитує Косенка офіційний сайт УАФ.

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