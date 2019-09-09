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Суперсэйв бывшего голкипера клубов УПЛ в матче отбора Евро-2020 – год назад он выбрал Казахстан вместо Украины

19:56 28 Читати українською
Суперсэйв бывшего голкипера клубов УПЛ в матче отбора Евро-2020 – год назад он выбрал Казахстан вместо Украины
Дмитрий Непогодов / КазСпорт

Вратарь сборной Казахстана Дмитрий Непогодов отличился эффектным сейвом в матче отбора на Евро-2020 против Кипра.

 

УЕФА в своем официальном твиттере посвятил отдельный пост действиям Непогодова.

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Голикпер смог вытянуться в струну и одной рукой отбить мощный удар киприота Сотириу под перекладину. Благодаря удачным действиям Непогодова казахи смогли добыть гостевую ничью и удержать третье место группы І в отборе на Евро-2020.

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Напомним, в августе 2018 года Непогодов отказался от украинского паспорта и принял гражданство Казахстана, который пригласил его в свою национальную сборную. В УПЛ воспитанник Динамо защищал цвета Ворсклы и донецкого Металлурга.

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Видеоновости Евро-2020 Кипр - Казахстан Дмитрий Непогодов Дмитрий Непогодов Казахстан Казахстан
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