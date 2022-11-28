Ригобер Сонг не стал закрывать дверь для Онана в сборной на ЧМ-2022.

После матча с Сербией главный тренер сборной Камеруна Ригобер Сонг отправил вратарю Андре Онана послание.

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"Онана по-прежнему является частью группы, ему решать, как поступать в этой ситуации. Есть правила, которые нужно соблюдать. Если он будет следовать этим правилам, то может остаться с командой", – приводит слова Сонга Gazzetta dello Sport.

Напомним, что Онана не был включён в заявку сборной Камеруна на матч с Сербией из-за конфликта с тренером.

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