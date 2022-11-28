Рігобер Сонг не має наміру зачиняти двері для Онана у збірній на ЧС-2022.

Після матчу із Сербією головний тренер збірної Камеруну Рігобер Сонг відправив воротареві Андре Онана послання.

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"Він, як і раніше є частиною групи, йому вирішувати, як чинити в цій ситуації. Є правила, яких потрібно дотримуватися. Якщо він дотримуватиметься цих правил, то може залишитися з командою", – наводить слова Сонга Gazzetta dello Sport.

Нагадаємо, що Онана не було включено до заявки збірної Камеруну на матч із Сербією через конфлікт із тренером.

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