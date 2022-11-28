Страж ворот Интера не был включен в заявку на матч 2 тура ЧМ против Сербии. Его место в воротах занял Дэвис Эпасси, кипер саудовской Абхи.

Нойер позавидует: Онана установил нетипичное вратарское достижение на ЧМ

Дело в том, что у Онаны был конфликт с главным тренером Ригобером Сонгом из-за стиля игры вратаря. 26-летний футболист настаивал на более "традиционном", у коуча было другое мнение.

Глава Федерации футбола Камеруна Самюэль Это'О пытался быть посредником и разрешить конфликт, но попытки были напрасными. Из-за напряженной ситуации Андре вообще исключили из заявки на ЧМ-2022, сообщает Фабрицио Романо .

Встреча с Сербией начнется уже в 12:00 по киевскому времени. В последнем туре "неукротимые львы" будут противостоять Бразилии.