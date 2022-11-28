Обе команды неудачно начали ЧМ-2022, потерпев поражение в первом туре. Сербы ожидаемо уступили бразильцам, а Камерун минимально капитулировал перед Швейцарией. В лагере "неукротимых львов" разгорелся неожиданный скандал. Голкипер Интера Андре Онана покинул лагерь сборной из-за конфликта с главным тренером Ригобером Сонгом. Неофициальная причина – разногласия относительно модели игры вратаря. Как бы то ни было, в стартовом составе Камеруна появился Дэвис Эпасси, зато Онана не было даже в заявке.

Сербы начали активнее, контролируя мяч более 60% игрового времени. Команда Стойковича могла открывать счет уже на 10-й минуте. Митрович обыгрался с Тадичем, посадил Н'Кулу на пятую точку, а затем пробил в штангу. Камерун не собирался отсиживаться в обороне. Одна из контратак "львов" завершилась мощным ударом Кюнде под перекладину – Ваня Милинкович-Савич эффектно перевел на угловой.

Несмотря на территориальное преимущество сербов, подопечные Сонга к середине первого тайма почти не уступали по ударам (3-4). Более того, на 29-й минуте сборная Камеруна шокировала соперника угловым. Н'Кулу выиграл воздух и переправил сферу на дальнюю штангу, откуда Кастеллетто оставалось правильно подставить ногу. Затем активный Кюнде завершал быстрый выпад африканцев ударом в голкипера.

Сербия перевернула игру за две минуты компенсированного времени. Тадич навесил со стандарта, а Павлович не оставил киперу шансов ударом головой. На этом проблемы камерунцев не завершились. Еще до перерыва Эпасси пришлось во второй раз вынимать мяч из сетки собственных ворот. Сергей Милинкович-Савич неожиданно пробил из-за пределов штрафной в ближний – Эпасси не выручил. Вполне себе вратарский гол. Сонгу точно вспомнят демарш Онана. 2:1 после первой половины, хотя по показателю ожидаемых голов (xG) впереди были "львы".

"the first half of games at the 2022 World Cup have been dull"



Cameroon vs. Serbia: "watch this"#FIFAWorldCup pic.twitter.com/uLWUDAx18t — Opta Analyst (@OptaAnalyst) November 28, 2022

В дебюте второго тайма подопечные Сонга пропустили снова. Да еще совершенно безвольно. Сербы раскатали оборону "львов" после перехвата на чужой половине поля. Живкович вывел Митровича на пустые ворота – Александр оформил один из самых легких дублей в карьере. Похоже, быстрый гол расслабил команду Стойковича. Начали раньше времени праздновать, за что и поплатились. Кастеллетто отрезал всю оборону "белых орлов" роскошной передачей на Абубакара. Тот технически перебросил вратаря, но лайнсмен зафиксировал офсайд. К счастью, вмешался VAR, который быстро восстановил справедливость.

Камерун не останавливался, сумев сравнять счет в идентичной атаке. Абубакар снова ушел от офсайда после передачи с собственной половины поля и не пожалел мяч для Шупо-Мотинга. Форвард Баварии замкнул на дальней стойке – 3:3. Фантастика! Дальше начался футбол без центра поля. Команды играли на встречных курсах, но больше забить не удалось. Лучший момент на последних минутах потерял Митрович. Обыграл вратаря, но забыл пробить. Обе команды набрали первые очки на ЧМ-2022, но сербы остались на дне из-за худшей разницы мячей. Браво, Камерун!