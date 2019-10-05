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Тренер сборной Испании Морено объяснил, почему Фати не получил вызов на матчи отбора Евро-2020

10:12 52 Читати українською
Тренер сборной Испании Морено объяснил, почему Фати не получил вызов на матчи отбора Евро-2020
Ансу Фати / Твиттер Барселоны

Наставник испанцев Роберт Морено ответил на вопрос о невызове юной звезды Барселоны Ансу Фати.

16’ Родриго Морено
71’ Серхио Рамос
 
Джошуа Кинг 65’
16’ Родриго Морено
65’ Джошуа Кинг
71’ Серхио Рамос

"Он был в предварительном составе, как и другие игроки. Ансу Фати делает исключительные вещи.

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Я хочу помочь ему стать отличным игроком. Он был травмирован – это главная причина того, что Фати не получил вызов в сборную", – приводит слова Морено Marca. 16-летний нападающий Барселоны получил травму колена во время тренировки своей команды и не смог принять участие в матче Примеры против Хетафе и противостоянии Лиги чемпионов с Интером.

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Напомним, в ближайших матчах отбора Евро-2020 Испания встретится Норвегией (12 октября) и Швецией (15 октября).

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Барселона Барселона Испания Испания Испания Евро-2020 Испания - Норвегия Роберт Морено Роберт Морено Ансу Фати Ансу Фати
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