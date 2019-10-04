Революционная заявка сборной Испании на Евро-2020 – один игрок Барселоны и четыре из Вильярреала

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено определился со списком игроков на матчи отбора к Евро-2020 против Норвегии и Швеции.

Тренер сборной Испании Роберт Морено не вызвал в сборную защитника Барселоны Жорди Альбу, а также вызвал сразу 4 игроков Вильярреала, сообщает Marca.

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Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.

Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регилон, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.

Полузащитники: Родри, Себальос, Касорла, Сарабия, Бускетс, Луис Альберто, Алькантара, Ньигес, Фабиан.

Нападающие: Жерар Морено, Оярзабаль, Родриго.

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Напомним, сборная Испании сыграет против Норвегии и Швеции 12-го и 15-го октября соответственно.