toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Евро-2020
ЛУГАНО - ДИНАМО КИЕВ АЛЕКСАНДРИЯ - ГЕНТ ЛИГА ЕВРОПЫ

Революционная заявка сборной Испании на Евро-2020 – один игрок Барселоны и четыре из Вильярреала

13:25 90 Читати українською
Революционная заявка сборной Испании на Евро-2020 – один игрок Барселоны и четыре из Вильярреала
Роберт Морено / Marca

Главный тренер сборной Испании Роберт Морено определился со списком игроков на матчи отбора к Евро-2020 против Норвегии и Швеции.

Тренер сборной Испании Роберт Морено не вызвал в сборную защитника Барселоны Жорди Альбу, а также вызвал сразу 4 игроков Вильярреала, сообщает Marca.

Франція оголосила заявку на матчі проти Ісландії і Туреччини – відсутня одна з головних зірок

Вратари: Де Хеа, Кепа, Пау Лопес.

Защитники: Карвахаль, Хесус Навас, Рамос, Льоренте, Регилон, Альбиоль, Пау Торрес, Бернат, Мартинес.

Полузащитники: Родри, Себальос, Касорла, Сарабия, Бускетс, Луис Альберто, Алькантара, Ньигес, Фабиан.

Нападающие: Жерар Морено, Оярзабаль, Родриго.

Україна – Португалія: Сантуш оголосив перелік гравців на матч відбору Євро-2020 – Роналду у списку

Напомним, сборная Испании сыграет против Норвегии и Швеции 12-го и 15-го октября соответственно.

blog_ava
Барселона нашла сенсационную замену Вальверде
11:15
760
Теги
Роберт Морено Роберт Морено Жорди Альба Жорди Альба Жерар Пике Жерар Пике Испания Испания Евро-2020
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
6
час
:
52
мин
Герта
21:30
Фортуна
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук