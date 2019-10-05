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Вальдес близок к отставке из Барселоны U-19

00:50 19 Читати українською
Вальдес близок к отставке из Барселоны U-19
Виктор Вальдес / соцсети

Бывший голкипер Барселоны Виктор Вальдес, похоже, покинет команду U-19 на следующей неделе.

Главный тренер Барселоны U-19 Виктор Вальдес не поедет с командой в Таррагону на поединок юношеского первенства, сообщает официальный сайт клуба.

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По информации Radio Catalunhya, бывший голкипер "блаугранас" заявил игрокам, что не знает о своем будущем. Также он имел разговор с новым директором академии Барселоны Патриком Клюйвертом.

Технический секретариат клуба проведет встречу на следующей неделе и оценит будущее легенды клуба.

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