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Тренер збірної Іспанії Морено пояснив, чому Фаті не отримав виклик на матчі відбору Євро-2020

10:09 127 Читать на русском
Тренер збірної Іспанії Морено пояснив, чому Фаті не отримав виклик на матчі відбору Євро-2020
Ансу Фаті / Твіттер Барселони

Наставник іспанців Роберт Морено відповів на питання щодо невиклику юної зірки Барселони Ансу Фаті.

16’ Родріго Морено
71’ Серхіо Рамос
 
Джошуа Кінг 65’
16’ Родріго Морено
65’ Джошуа Кінг
71’ Серхіо Рамос

"Він був у попередньому складі, як і інші гравці. Ансу Фаті робить виняткові речі.

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Я хочу допомогти йому стати чудовим гравцем. Він був травмований – це головна причина того, що Фаті не отримав виклик до збірної", – наводить слова Морено Marca. 16-річний нападник Барселони зазнав ушкодження коліна під час тренування своєї команди і не зміг взяти участь у матчі Прімери проти Хетафе та протистоянні Ліги чемпіонів з Інтером.

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Нагадаємо, у найближчих матчах відбору Євро-2020 Іспанія зустрінеться Норвегією (12 жовтня) та Швецією (15 жовтня).

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Іспанія Іспанія Євро-2020 Іспанія - Норвегія Роберт Морено Роберт Морено Ансу Фаті Ансу Фаті
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