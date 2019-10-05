Тренер збірної Іспанії Морено пояснив, чому Фаті не отримав виклик на матчі відбору Євро-2020

Наставник іспанців Роберт Морено відповів на питання щодо невиклику юної зірки Барселони Ансу Фаті.

"Він був у попередньому складі, як і інші гравці. Ансу Фаті робить виняткові речі.

Революційна заявка збірної Іспанії на матчі Євро-2020 – один гравець Барселони та чотири з Вільяреала

Я хочу допомогти йому стати чудовим гравцем. Він був травмований – це головна причина того, що Фаті не отримав виклик до збірної", – наводить слова Морено Marca. 16-річний нападник Барселони зазнав ушкодження коліна під час тренування своєї команди і не зміг взяти участь у матчі Прімери проти Хетафе та протистоянні Ліги чемпіонів з Інтером.

Вальдес близький до відставки з Барселони U-19

Нагадаємо, у найближчих матчах відбору Євро-2020 Іспанія зустрінеться Норвегією (12 жовтня) та Швецією (15 жовтня).