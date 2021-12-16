Бывший наставник сборной Украины, в свое время выводивший "сине-желтых" на матчи с армянами в отборах к чемпионату мира и Европы, считает, что Украина попала в интересную группу с хорошими соперниками.

Сборная Украины получила соперников в Лиге наций

"Каждый из трех выездных матчей будет сложным прежде всего из-за длительного полета, – объясняет Сабо в разговоре с Футбол 24. – Шотландию и Ирландию следует воспринимать в комплексе. Значительная часть футболистов этих сборных выступает в АПЛ. Это хороший уровень, поэтому нам будет непросто, но в то же время интересно.

Армения, по-моему, нам вполне по зубам. С ними можно играть и побеждать. Конечно, это не та команда, с которой мы когда-то встречались, но в победе команды Петракова я не сомневаюсь. Сборная под моим руководством и выигрывала в Армении, и играла в ничью. Хотя тогда мы просто не использовали свои моменты. Андрей Гусин дважды мог забивать, Шева момент потерял. По игре мы смотрелись лучше. Но в футболе есть еще фактор удачи.

Фаворит нашей группы? Я не выделял бы кого-нибудь. Нам следует готовиться к непростым поединкам. Если говорить о Шотландии, то я бы делал акцент на мартовских матчах плей-офф за выход на чемпионат мира. К тому же, единственный матч состоится в Глазго. Лига наций на этом фоне уступает в контексте важности. Все вокруг прыгают и радуются, что нам выпала Шотландия. Я боюсь, что будет очень сложно. Это же конец марта, наш чемпионат будет длиться только месяц, на первый план выйдет аспект физической формы. Даю 50 на 50, будет очень тяжело".

Результаты жеребьевки Лиги наций: Украина не должна сетовать на соперников, уникальная встреча, группа смерти в элите