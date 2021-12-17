"Нужно выигрывать эту группу": Петраков – о жребии Лиги наций
Наставник "сине-желтых" Александр Петраков прокомментировал результаты жеребьевки Лиги наций 2022/2023. Соперниками Украины в группе В1 будут Шотландия, Ирландия и Армения.
"Мы никогда не играли со сборной Ирландии. С Шотландией наша команда встретится в полуфинале плей-офф отбора ЧМ-2022, а с Арменией мы не виделись давно. Там команда очень изменилась. Она успешно начала отбор на Мундиаль в Катаре. Потом, правда, что-то у нее пошло не так.
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Думаю, будет интересная борьба. Но если мы стремимся вернуться в Лигу А, нужно выигрывать эту группу. Думаю, у ребят будет возможность поиграть, а у нас – посмотреть на них уже в июне, когда состоятся сразу четыре встречи Лиги наций. Еще два матча запланированы на осень.
Ожидаем календаря. Тогда уж точно будем знать, с кем и где начинаем. 21 мая у нас заканчивается чемпионат Украины. Надо будет дать ребятам немного отдохнуть. Может быть, четыре-пять дней. А потом будет наш сбор, ведь, повторюсь, нам предстоит сыграть четыре матча за короткий промежуток времени", – цитирует Петракова сайт УАФ.
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