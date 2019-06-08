Тренер сборной Черногории уволен из-за отказа играть против Косово – ему угрожали сербские радикалы

Главный тренер сборной Черногории Любиша Тумбакович уволен с должности из-за пропуска матча против сборной Косово (1:1).

Тумбакович, его ассистент, и еще двое игроков сборной Черногории отказались участвовать в матче квалификации к Евро-2020 против сборной Косово. Из-за этого наставник был отправлен в отставку, сообщают Vijesti.

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Тренера и игроки сербского происхождения подверглись давлению со стороны радикальных группировок болельщиков сборной Сербии, которые требовали отказаться от игры против команды из страны, независимость которой не признает официальный Белград.

Заметим, что матч между Косово и Черногорией закончился ничьей 1:1. Обе сборные сохраняют шансы пробиться на Евро-2020.

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