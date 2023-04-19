Ингулец минимально одолел Рух в перенесенном поединке 10-го тура УПЛ. Смотрите видео гола и обзор матча Ингулец – Рух на "Футбол 24".

Ингулец заработал спорный пенальти на 15 минуте, когда Кучеренко попытался прострелить с левого края штрафной, и мяч попал в руку защитнику. Ковалёв уверенно реализовал 11-метровый.

Ингулец победил Рух в скандальном матче без VAR – Кривушкин назначил спорный пенальти и удалил Соломона

Рух провел двойную вынужденную замену, а до перерыва именно Ингулец был ближе ко второму забитому мячу. Во втором тайме пробовал забить Климчук, но Ингулец был более активным. Соломон-Отабор получил вторую желтую уже в конце игры, поэтому Рух почти не имел шансов отыграться.