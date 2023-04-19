"На жаль, за підсумками цього матчу варто робити аналіз дій не тільки футболістів. Якщо брати суто нашу команду, то ми програли чимало боротьби в першому таймі, що завадило нам здобути позитивний результат.

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По перерві хлопці вже почали грати в футбол, на який ми їх налаштовуємо. Тому другий тайм – більш-менш. Шкода, що не зрівняли рахунок, не змогли забити м'яч.

У нас багато молодих футболістів, тому, звичайно, психологія відіграє дуже серйозну роль на цьому етапі їхнього професійного становлення. Тим більше, що сьогодні видався бойовий матч із великою кількістю боротьби, свистків, незрозумілих рішень. Тому зрозуміло, що їм психологічно важко. Але треба рухатися далі, вчитися грати в таких складних ситуаціях.

Наступний матч у нас із CК Дніпро-1. Дуже серйозно будемо готуватися до цього суперника, налаштовуємося дати бій. У нас непроста ситуація. У кожній грі ми хочемо набирати очки", – цитує Пономарьова офіційний сайт "жовто-чорних".

Нагадаємо, після 21-го туру Рух у турнірній таблиці УПЛ йде передостаннім, набравши 19 очок.

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