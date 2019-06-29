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Консейсау может перебраться в АПЛ – он дважды выводил Порту в плей-офф Лиги чемпионов

17:09 15 Читати українською
Консейсау может перебраться в АПЛ – он дважды выводил Порту в плей-офф Лиги чемпионов
Сержиу Консейсау / EFE

Главный тренер Порту Сержиу Консейсау может пойти на повышение и переехать на Туманный Альбион.

Португальский специалист может возглавить Ньюкасл, сообщает Daily Mail.

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Должность главного тренера "сорок" стала вакантной после отставки Рафы Бенитеса в начале недели. Консейсау уже встречался с представителями английского клуба и заявил, что открыт к варианту с переездом в Премьер-лигу.

Сержиу Консейсау работает с Порту с лета 2017 года. В дебютный сезон во главе "драконов" он привел команду к чемпионскому титулу, а во втором отдал золото Бенфике. Также он дважды выводил команду в плей-офф Лиги чемпионов.

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