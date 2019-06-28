Джеррард может возглавить Ньюкасл – еще 2 легенды АПЛ среди конкурентов

Руководство английского Ньюкасла определило приоритетные кандидатуры на пост главного тренера команды.

Рафу Бенитеса на тренерском мостике "сорок" может сменить его экс-подопечный, наставник шотландского Рейнджерс Стивен Джеррард. Об этом сообщает The Telegraph.

Моуринью может возглавить Ньюкасл – легенда Интера войдет в тренерский штаб португальца

Кроме легенды Ливерпуля на вакантную должность также претендуют главный тренер Ниццы Патрик Виейра и ассистент Хосепа Гвардиолы в Манчестер Сити Микель Артета. В то же время Шон Дайч, Бернли потребует невероятную компенсацию, вместе с Эдди Хау (Борнмут) и Стивом Брюсом (Шеффилд Уэнсдей) входят в резервный список кандидатов.

Напомним, Рафа Бенитес покинул Ньюкасл в понедельник. Он работал с "сороками" на протяжении трех сезонов. В первенстве 2018/19 Ньюкасл финишировал на 13-м месте в АПЛ.