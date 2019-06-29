Консейсау може перебратися до АПЛ – він двічі виводив Порту в плей-офф Ліги чемпіонів

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау може піти на підвищення та переїхати на Туманний Альбіон.

Португальський фахівець може очолити Ньюкасл, повідомляє Daily Mail.

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Посада головного тренера "сорок" стала вакантною після відставки Рафи Бенітеса на початку тижня. Консейсау вже мав зустріч із представниками англійського клубу й заявив, що відкритий до варіанту з переїздом до Прем'єр-ліги.

Сержіу Консейсау працює із Порту з літа 2017 року. У дебютний сезон на чолі "драконів" він привів команду до чемпіонського титулу, а в другому віддав золото Бенфіці. Також він двічі виводив команду до плей-офф Ліги чемпіонів.

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