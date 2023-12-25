В шорт-листе Оболони сейчас фигурируют два игрока, которые уже выступали в УПЛ, – Назарий Ныч и Олег Вишневский, сообщает ТаТоТаке.

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Речь идет о нападающем Миная Назария Нича (провел 5 матчей за ЛНЗ в текущем сезоне) и экс-форварда Миная Олега Вишневского (13 матчей за закарпатцев в этом сезоне). Интересно, что у каждого из них нет результативных действий в этой кампании.

Сейчас Вишневский находится в статусе свободного агента после разрыва контракта с Минаем, а соглашение Нича с ЛНЗ подходит к концу через полгода. Оболонь занимает 13 место в УПЛ, а до спасительной 12-й строчки лишь 1 пункт.

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