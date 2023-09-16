"Мої враження від гри? Ви самі все бачили – грали в меншості проти лідера чемпіонату, але хлопці в цьому плані герої. Я їм подякував за самовіддачу, за ті моменти, які вони створили, за старання. Питань до них немає.

Шахтар – Оболонь – 1:0 – відео гола і огляд вдалої репетиції "гірників" перед стартом в ЛЧ

Але ви ж бачите, важко півтора тайму грати у меншості проти команди, яка грає у Лізі чемпіонів. Я не хочу казати про суддівство, але самі все бачите. У нас вилучення – трактують так моменти. Там Степаненко, друга жовта картка, теж могла інша ситуація бути. Але як є, так є.

Намагалися, старалися. Мали кілька моментів у другому таймі, але нереалізація, не доводимо до кінця. Респект хлопцям, але гра забувається. Треба думати про наступну гру.

Ви ж бачили, у перекладину влучили – жодного повтору не було, щоб глянути, чи був м'яч за лінією. Завжди з різних ракурсів епізоди показують, а тут дивимося – жодного повтору. Це дивує. Хоча б публіці показали – був гол, не було. Десь везіння не на нашому боці було", – сказав Іващенко в ефірі MEGOGO.

Після семи турів УПЛ Оболонь з 5-ма очками перебуває на 11-му місці та не забиває вже у трьох матчах поспіль. Шахтар очолює турнірну таблицю.

Шахтар у більшості дотиснув Оболонь і зміцнив лідерство в УПЛ – дебютант збірної приніс важку перемогу перед ЛЧ